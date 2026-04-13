Papi contro Presidenti | quando il Vaticano sfida Washington

Negli ultimi anni, le relazioni tra il Vaticano e gli Stati Uniti sono state caratterizzate da periodi di confronto pubblico, spesso legati a divergenze su questioni morali e politiche. Questi scontri si sono manifestati attraverso dichiarazioni ufficiali e prese di posizione da parte delle due parti, con il Vaticano che ha criticato alcune decisioni americane e Washington che ha risposto con dichiarazioni di autonomia. La dinamica si ripete nel tempo, senza una risoluzione definitiva.

Le tensioni tra Vaticano e Stati Uniti non sono una novità nella storia contemporanea, ma tornano ciclicamente a riemergere quando la dimensione morale della Chiesa si scontra con le scelte politiche di Washington. Le recenti parole del presidente Donald Trump contro il Papa riportano alla luce una lunga tradizione di attriti tra Pontefici e leader americani: dai no alla guerra di Giovanni Paolo II fino agli scontri sui migranti di Papa Francesco. Dietro queste frizioni non vi sono solo divergenze politiche, ma visioni del mondo spesso incompatibili: da un lato la realpolitik delle amministrazioni statunitensi, dall’altro una dottrina sociale che mette al centro dignità umana, pace e diritti universali.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Papi contro Presidenti: quando il Vaticano sfida Washington Washington sfida Trump sui dazi: la Camera vota per bloccare le tariffe contro il CanadaUn raro segnale di frattura interna al Partito Repubblicano arriva dal Congresso degli Stati Uniti. Lo scontro si ridimensiona, ma la frattura tra Washington e il Vaticano c’èLe tensioni tra Washington e il Vaticano entrano in una nuova fase: meno drammatica nei toni immediati, ma più profonda nella sostanza. Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán