Il 13 aprile, Papa Leone XIV ha condannato le azioni che violano le norme del diritto internazionale. La dichiarazione arriva in risposta a un intervento pubblico di Donald Trump, nel quale erano state pronunciate affermazioni considerate offensive e provocatorie. La denuncia si concentra su specifiche operazioni militari e decisioni politiche che, secondo il Papa, mettono a rischio la stabilità e la pace tra le nazioni.

Il primo papa di nazionalità statunitense ha esortato i leader algerini a costruire una società basata sui princìpi di giustizia e solidarietà. “Oggi questa necessità è più urgente che mai di fronte alle continue violazioni del diritto internazionale e alla diffusione di tendenze neocoloniali”, ha affermato. Aveva anche sottolineato che il messaggio cristiano continua a essere “strumentalizzato”. “Non voglio entrare in un dibattito con lui”, aveva affermato, riferendosi a Trump. “Ma il messaggio del Vangelo non dovrebbe essere distorto, come oggi fanno in tanti”. “Continuerò a esprimermi ad alta voce contro la guerra e a promuovere la pace, il dialogo e le relazioni multilaterali per cercare soluzioni giuste ai problemi”, aveva aggiunto.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald Trump

Leggi anche: Donald Trump contro Papa Leone XIV: attacco durissimo e tensione globale!

Papa Leone contesta Donald Trump! #pope #popeleoxiv #war

Argomenti più discussi: Papa Leone XIV risponde a un attacco verbale di Donald Trump; Non ho paura di Trump: la risposta del Papa alle critiche del presidente USA; Papa Leone XIV replica a Trump: Non ho paura della sua amministrazione. Il Vangelo non deve essere abusato; Papa Leone XIV risponde a Trump: Non sono un politico.

Avevamo scritto domenica mattina di Papa Leone XIV e del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Commentavamo le parole dure, inequivocabili, ma “alte” scelte dal pontefice per tornare a parlare della guerra, del momento geopolitico e dell’esigenza - d - facebook.com facebook

Piena solidarietà a Papa Leone. Una grande testimonianza cristiana, un grande coraggio nella chiarezza delle parole. Più di tanti esponenti politici che hanno dimostrato di non averne. "Sia il vostro parlare sì, sì; no, no" (Vangelo secondo Matteo) x.com