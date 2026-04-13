Paolo Rossi sicuro | Si può uscire dal motto Vincere è l’unica cosa che conta solo a una condizione – VIDEO

In un'intervista, un ex calciatore ha dichiarato che è possibile superare l'idea che l’unico obiettivo sia vincere, ma solo se si rispettano determinate condizioni. La discussione si è concentrata sul valore dello sport e sul modo in cui si affrontano le sfide sportive. La conversazione si è svolta in un contesto di riflessione sui principi che dovrebbero guidare il comportamento dei giocatori e delle squadre.

di Paolo Rossi Paolo Rossi: «Si può uscire dal motto “Vincere è l’unica cosa che conta” solo a una condizione». Le parole nell’ultima puntata di “Primo tempo». Paolo Rossi è intervenuto nel corso di “ Primo tempo ” per parlare della Juve, reduce dalla vittoria contro l’ Atalanta a Bergamo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PAOLO ROSSI – « Adani lo reputo un grande competente di calcio, uno studioso. però che “ciurla nel manico” e l’ha dimostrato l’altro giorno cioè Adani dice: “No, perché la Juve si è rovinata in questi anni, con cosa? Col “Vincere è l’unica cosa che conta”, che è una roba che dà fastidio agli altri perché gli altri, quando non vincono trovano le scuse dal: “Ho dimenticato lo scudetto in albergo”, “C’è stata la pioggia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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"Vincere è l'unica cosa che conta": perché questa Juve è quanto di più lontano dal suo motto storicoLe ultime otto partite di campionato rappresentano per la Juve un momento fondamentale e per certi versi drammatico.

Paolo Rossi sicuro: «Se la Juve si esprimerà al massimo arriverà quarta. Spalletti? Questa cosa non è rassicurante» – VIDEOdi Paolo Rossi Paolo Rossi ha parlato di Juventus e di Spalletti nel corso dell’ultima puntata di La Juve a freddo.