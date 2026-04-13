Paolo Maldini candidato per un posto in FIGC

Paolo Maldini si è candidato per un ruolo in Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). La nazionale italiana di calcio non si è qualificata per il terzo Mondiale consecutivo, provocando reazioni e discussioni all’interno del mondo sportivo. Maldini, ex calciatore e dirigente, ha annunciato la sua candidatura senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi della candidatura. La situazione ha portato a riflessioni sulla direzione futura del calcio italiano.

Dopo il disastro della nazionale, fuori per il terzo mondiale consecutivo, il calcio italiano ha subito una grande scossa. Dopo le dimissioni di Gravina, infatti, si cerca un sostituto in F IGC. Il nome più probabile, è quello di Giovanni Malagò. Il sessantasettenne romano, già presidente del CONI, però non accontenterebbe tutti i club. Cosa che invece farebbe il nome di Paolo Maldini, appoggiato anche da Ciro Ferrara e apprezzato anche dal ministro dello sport Abodi. Maggioranza favorevole a Paolo Maldini. Secondo un primo sondaggio, oltre il 60% dei votanti è a favore dell’ex Milan come nuovo capo della FIGC. I votanti, vedono in Maldini una figura di rottura e innovamento, che potrebbe riportare il calcio italiano ad alti livelli.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Paolo Maldini candidato per un posto in FIGC Paolo Maldini verso la FIGC: “Voglio poteri reali o non accetto”Il futuro professionale di Paolo Maldini ha smesso di essere una suggestione legata al calciomercato per trasformarsi in un caso politico di caratura... Abodi: “Maldini al posto di Gravina in FIGC? Persona meravigliosa e calciatore straordinario, ma …”Andrea Abodi, Ministro dello Sport del Governo Italiano, ha rilasciato una lunga intervista a 'RTL 102.