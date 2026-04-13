Una ricercatrice coinvolta in un progetto europeo ha confermato che attualmente non esiste una cura efficace per il batterio della Xylella. Nell’intervista rilasciata a Quotidiano, ha ribadito che il lavoro di ricerca continua, ma non ci sono soluzioni immediate disponibili. La discussione sulla gestione dell’infezione prosegue senza che siano state messe in atto misure risolutive definitive.

La cura alla Xylella non c’è, come ha ribadito nell’intervista a Quotidiano la ricercatrice Blanca Landa, che coordina il progetto europeo “BeXy – Beyond Xylella” ed è consulente scientifica dell’Efsa. Ma ricerca e nuovi strumenti sono tutti in campo. Landa farà parte del Comitato tecnico-scientifico della Regione. E proprio Francesco Paolicelli, assessore all’Agricoltura, ribadisce: «La lotta contro la Xylella richiede visione, continuità e responsabilità. Stiamo portando avanti una strategia chiara: sostenere le imprese agricole, accelerare la rigenerazione del patrimonio olivicolo e rafforzare il legame tra ricerca e territorio». Gli...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Paolicelli: «Xylella, noi avanti su questa strada»

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