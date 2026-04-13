Paolantoni dalla tv a Shakespeare | Sono un gaudente e cialtrone come Falstaff ma più furbo | VIDEO

Francesco Paolantoni, noto volto della televisione italiana, ha recentemente condiviso un confronto tra sé e Falstaff, personaggio di Shakespeare, definendosi un gaudente e cialtrone più furbo. La sua presenza è legata a programmi di successo come Che Tempo che fa e Stasera Tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. La sua carriera televisiva si è consolidata nel corso degli anni, rendendolo uno dei personaggi più riconoscibili dello spettacolo italiano.

Francesco Paolantoni, si sa, ormai è un volto familiare della tv italiana, simbolo di alcuni dei programmi televisivi più fortunati: Che Tempo che fa su Nove accanto a Fabio Fazio e company e Stasera Tutto è possibile su Rai2 condotto da Stefano De Martino, show che tornato più forte di prima in.🔗 Leggi su Napolitoday.it Board of Peace, Trump: "C'è qualcuno che vuol fare il furbo ma con me non funziona" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2026 "E' un grande onore darvi il benvenuto allo United States Institute of Peace per la riunione inaugurale del... Dacia Sandero 2026, più tecnologia ma stesso prezzo furbo. In arrivo negli showroom italiani – FOTOLa nuova Dacia Sandero, presentata a Milano, si è presentata con un aggiornamento mirato, concreto e coerente con quello che questo modello...