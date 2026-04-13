Pallavolo Chieti doppietta storica | Under 13 e Under 15 campioni territoriali

La Pallavolo Chieti ha conquistato due titoli territoriali in due settimane, con le squadre Under 13 e Under 15 maschili che hanno vinto i campionati dell'Abruzzo Sud-Est. Questa doppietta rappresenta un risultato significativo per il settore giovanile della società, che continua a mostrare la solidità del suo vivaio. Le vittorie dei due gruppi evidenziano la crescita e la costanza delle formazioni in questa fase della stagione.

Due titoli in due settimane e un percorso che conferma la qualità del vivaio. La Pallavolo Chieti festeggia la vittoria dei campionati territoriali Abruzzo Sud-Est con le formazioni Under 13 e Under 15 maschili.L’Under 15 ha conquistato il titolo battendo in finale Enjoy Volley Vasto con un netto.🔗 Leggi su Chietitoday.it Oltre mille giovani si cimentano nel torneo di pallavolo per emergere come futuri campioni nazionali.Più di mille giovani hanno preso parte al torneo di pallavolo organizzato dal Volley Club di Cesena, in una manifestazione che ha messo in evidenza... Leggi anche: Pallavolo Chieti 1996, il giovane Graziano D’Agostino alla Boy League con la Sir Perugia