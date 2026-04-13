Durante l’evento Rolex Monte-Carlo 2026, l’attenzione si è concentrata sul look di Charlotte Casiraghi, che ha scelto un abbigliamento caratterizzato da linee pulite e una palette di colori classici. I dettagli sono stati curati con attenzione, creando un risultato che ha trasmesso un’immagine di eleganza semplice e naturale. La presenza della protagonista ha attirato l’attenzione per la sobrietà e la raffinatezza della sua scelta stilistica.

Linee pulite, palette classica e dettagli studiati: il look di Charlotte Casiraghi per il Rolex Monte-Carlo 2026 è stato un esempio di eleganza quotidiana interpretata con rigore e naturalezza. Per il 12 aprile, la scelta è ricaduta su una camicia a righe bianche e azzurre abbinata a jeans a vita alta e a un blazer blu, componendo un outfit in bilico tra casual e formale. L’insieme ha restituito un’immagine preppy, pulita e senza tempo, in cui la semplicità si è rivelata centrale. A catturare l’attenzione è però la cintura intrecciata, elemento che da anni sembrava essere uscito dal radar delle tendenze. Casiraghi ne propone una rilettura sottile ma incisiva, dimostrando come accessori considerati “dimenticati” possano riacquistare rilevanza se inseriti in un contesto coerente.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Palette classica e dettagli studiati: il look di Charlotte Casiraghi per il Rolex Monte-Carlo è stato un esempio di eleganza quotidiana

Charlotte Casiraghi e Nicolas Mathieu: primo evento pubblico insieme sugli spalti del Monte?Carlo Masters 2026 per la partita di Jannik SinnerCome dimostrano le foto e i video circolati sui media e sui social, la figlia della principessa Carolina di Monaco ha seguito con grande attenzione...

Charlotte Casiraghi con la fragola incastonata nel tacco: i dettagli di un look fanno la differenzaLa lezione di stile di Charlotte Casiraghi è preziosa: ci insegna che basta poco per dare un tocco originale a un look e renderlo meno ordinario.