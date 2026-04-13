Padroni di casa senza freni Poker Sangiustese Di Giminiani chiude Il Tolentino accorcia con Moscati

Nel match tra la Sangiustese e il Tolentino, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria convincente con un punteggio di 4-1. La formazione locale ha segnato quattro reti, con Di Giminiani che ha chiuso la partita nei minuti finali. Il Tolentino ha siglato un gol, grazie a Moscati, riducendo lo svantaggio nel secondo tempo. La partita ha visto diverse sostituzioni da entrambe le parti e un dominio della Sangiustese sul campo.