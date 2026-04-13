Padroni di casa senza freni Poker Sangiustese Di Giminiani chiude Il Tolentino accorcia con Moscati
Nel match tra la Sangiustese e il Tolentino, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria convincente con un punteggio di 4-1. La formazione locale ha segnato quattro reti, con Di Giminiani che ha chiuso la partita nei minuti finali. Il Tolentino ha siglato un gol, grazie a Moscati, riducendo lo svantaggio nel secondo tempo. La partita ha visto diverse sostituzioni da entrambe le parti e un dominio della Sangiustese sul campo.
SANGIUSTESE 4 TOLENTINO 1 SANGIUSTESE: Di Battista, Lattanzi (25’st Ferrer), Pasqualini, Innamorati (40’st Paolucci), Wahi Yaya, Iommi, Perpepaj (38’st Cognini), Ruggeri, Grassi (45’st Brugnini), Crescenzi, Masi (33’st Di Gimignani). A disp.: Cellini, Cresci, Marinangeli, Corradini. All. Cecchi. TOLENTINO: Roberto, Fontana (22’st Diouane), Tizi, Strano, Giandomenico, Tomassetti, Alberione (22’st Papini), Rozzi, Moscati, Nunes (38’st Mariani), Lovotti (43’st Papavero). A disp.: Frascarelli, Romitelli, Salvucci, Giuli, Capezzani. All. Passarini. Arbitro: Eletto di Macerata. Reti: 14’ e 30’ st Perpepaj, 37’ Grassi, 37’ Moscati, 50’ st Di Giminiani.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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