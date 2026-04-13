Un ex calciatore italiano ha espresso giudizi severi sulla rosa attuale della Juventus, definendola di qualità mediocre. Ha inoltre affermato di non voler confermare nessuno nel reparto offensivo e ha dichiarato di fare di tutto per portare un determinato giocatore in squadra. La sua analisi si concentra sulle possibili operazioni di mercato da attuare prima della prossima stagione.

di Angelo Ciarletta Michele Padovano critica la rosa attuale della Juventus e parla delle operazioni da fare in attacco in vista del prossimo anno. Michele Padovano ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport per il trentennale della Champions vinta dalla Juve. Di seguito le parole dell’ex attaccante bianconero. ULTIMISSIME JUVE LIVE I CORI DEI TIFOSI DOPO 30 ANNI «Che meraviglia. Mi caricavano a molla: io entravo e segnavo per i tifosi». COSA PENSAVA AL RIGORE CONTRO L’AJAX «A fare gol. Perché se non sei super convinto e carico è difficile che tu riesca a fare gol. Sa che l’allenatore del Real aveva detto di non conoscermi? Sono entrato con la sua fotografia ben stampata in faccia: ho provato a farglielo ricordare in tutti i modi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovano diretto: «La rosa attuale della Juve è qualitativamente mediocre. Non confermerei nessuno in attacco, farei carte false per lui»

Padovano consiglia la Juventus: «La rosa attuale è qualitativamente mediocre. Non confermerei nessuno in attacco, farei carte false per questo acquisto»Openda Juve, scattano le condizioni per il riscatto dal Lipsia! La cifra che sborseranno i bianconeri in estate Matturro Genoa, in estate sarà addio?...

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