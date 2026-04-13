Padovano consiglia la Juventus | La rosa attuale è qualitativamente mediocre Non confermerei nessuno in attacco farei carte false per questo acquisto

Un ex attaccante della Juventus ha espresso un giudizio negativo sulla rosa attuale della squadra, definendola qualitativamente mediocre. Ha dichiarato di non voler confermare nessuno nel reparto offensivo e ha affermato di fare di tutto per ottenere un determinato acquisto. La sua opinione si basa sulla valutazione delle prestazioni e sulla qualità complessiva dei giocatori disponibili.

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