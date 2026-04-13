Oroscopo 13-19 Aprile 2026 | Classifica dei Segni e Luna Nuova in Ariete per Ricominciare

La settimana dal 13 al 19 aprile 2026 porta cambiamenti evidenti nel cielo, con la Luna Nuova in Ariete che introduce un nuovo ciclo. La presenza di Marte in congiunzione con Nettuno e Saturno influisce sui movimenti planetari, creando un clima di tensione e di decisioni importanti. Le influenze planetarie si fanno sentire nell’ambito delle relazioni e delle scelte personali, segnando un passaggio tra momenti di incertezza e decisioni più ferme.

La settimana dal 13 al 19 aprile 2026 segna uno spartiacque: si entra con il fiato corto di Marte congiunto Nettuno e si esce con la stretta concreta di Marte congiunto Saturno. In mezzo, una Luna Nuova in Ariete che funziona come un varco stretto ma decisivo. Chi lo attraversa con un'intenzione chiara guadagna terreno; chi resta nel vago rischia di disperdere energie preziose in un aprile italiano già denso di impegni, ponti e primi caldi. Il nodo centrale cade tra il 16 e il 17 aprile. Giovedì Marte sestile Plutone restituisce una forza d'azione mirata, mentre il Sole congiunto Chirone porta a galla un tema personale da affrontare senza più rimandare.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo 13-19 Aprile 2026: Classifica dei Segni e Luna Nuova in Ariete per Ricominciare Oroscopo settimana 13–19 aprile 2026: classifica dei segni più favoriti e svolta dopo la Luna Nuova in ArieteLa prossima settimana dal 13 al 19 aprile 2026 non è solo una fase di selezione: è un passaggio di verità pratica. Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 aprile 2026: energie focose per Sagittario e ArieteNella classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 13 al 19 aprile 2026 l'elemento fuoco è decisamente predominante.