Oroscopo 13 04 – 16-04 2026

Dal 13 al 16 aprile 2026, l’oroscopo indica che per il segno dell’Ariete ci saranno giornate caratterizzate da un’energia elevata. La presenza di numerosi pianeti nel loro segno suggerisce un aumento di entusiasmo e dinamismo. Entro giovedì, potrebbe arrivare una notizia importante riguardante un progetto che avevano messo da parte. Le influenze astrali invitano a mantenere la calma e a prepararsi a eventuali novità.

ARIETE?: Siete i padroni di casa. Con tutti questi pianeti nel segno, siete carichi come una molla. Entro giovedì potreste ricevere una notizia bomba su un progetto che avevate nel cassetto. Voto: 9. Consiglio: contate fino a 3 prima di rispondere a quel collega. LEONE?: Settimana dinamica. Avete voglia di spaccare il mondo, ma la prudenza non è mai troppa. In amore le occasioni non mancano, ma non siate troppo egocentrici. Giovedì è il giorno top per le intuizioni. Voto: 8. SAGITTARIO?: Finalmente Mercurio ha smesso di farvi i dispetti! Vi sentite guerrieri e testardi al punto giusto. In amore, se siete single, preparatevi perché tra mercoledì e giovedì l’atmosfera si scalda.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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OROSCOPO settimana 13 - 19 aprile 2026