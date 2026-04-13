Oro liquido siracusano | 4 premi Slow Food per l’olio di Buccheri
Le colline montane della provincia di Siracusa si preparano a ricevere quattro premi assegnati da Slow Food per l’olio di Buccheri. Questi riconoscimenti sottolineano la qualità dell’olio prodotto in questa zona, nota per le sue caratteristiche uniche. La cerimonia di premiazione si svolgerà nei prossimi giorni, confermando l’attenzione internazionale verso questa produzione locale.
L’eccellenza delle colline montane della provincia di Siracusa si prepara a un momento di gloria internazionale con il riconoscimento di quattro premi prestigiosi assegnati da Slow food. La nuova Guida agli extravergini 2026, che verrà presentata ufficialmente sabato prossimo a Torri di Benaco, nel veronese, durante la Festa dell’olio, mette sotto i riflettori le produzioni di Buccheri e Siracusa, premiando la qualità superiore degli oli locali. Il prestigio del territorio si misura attraverso la simbologia della Chiocciola, il marchio che gli esperti attribuiscono alle realtà che riescono a coniugare le proprietà organolettiche con il rispetto dell’ambiente e della tradizione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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