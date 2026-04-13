Sempre più spesso, nel calcio di oggi, si sente anticipare il risultato di un gol prima che venga effettivamente segnato, grazie a notifiche o urla provenienti dai vicini. Questa modalità di fruizione, diffusa tra gli appassionati, trasforma i momenti di gioia o delusione in attimi condivisi e anticipati, creando un’esperienza diversa rispetto al passato. La diffusione di notizie in tempo reale ha reso più complesso godersi appieno le fasi salienti della partita.

Ormai è una sensazione del calcio moderno, multipiattaforma (anzi, multi-connessione): i gol spoilerati dagli allucchi, le urla del vicino che ha la fortuna di arrivarci prima di te. Però attenzione, anche questo nuovo contesto può essere a suo modo “poetico”, addirittura “lirico”. Almeno così scrive Lucia Taboada sul Paìs. “È un inconveniente che ho imparato ad apprezzare perché gli esseri umani sono così contorti; ci abituiamo a qualsiasi sventura se riusciamo a trovarvi un lato anche solo lontanamente poetico. Nel mio caso, ho scoperto un vago piacere nell’ascoltare i miei vicini esultare per i gol prima ancora di vederli. Probabilmente perché in quel minuscolo intervallo, tutta l’immaginazione può trovare spazio; il gol potrebbe essere segnato da chiunque”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ormai i gol te li spoilera 30 secondi prima il vicino, ma è a suo modo un momento poetico

Pulisic sul suo momento: “Mi sento in buon momento. Puoi giocare male, ma se fai gol la gente ti osanna”Christian Pulisic è stato recentemente intervistato dal magazine americano "Men's Journal".

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