Domenica 12 aprile 2026, l’Ungheria ha annunciato la fine di un lungo ciclo politico con la sconfitta del leader in carica dopo 16 anni al potere. La vittoria è stata assegnata a un candidato di opposta fazione, segnando un cambiamento di rotta nel governo del paese. La notizia ha suscitato reazioni diverse in Europa, con alcuni paesi che hanno espresso preoccupazione per le conseguenze di questa svolta politica.

Un verdetto che pesa come un macigno sulla politica europea. Domenica 12 aprile 2026 l’Ungheria ha chiuso un capitolo durato sedici anni: Viktor Orbán, leader sovranista e simbolo di una stagione che ha segnato Bruxelles e i rapporti con l’Unione, ha ammesso la sconfitta mentre lo scrutinio era ancora in corso. A vincere è stato Peter Magyar, candidato dell’opposizione: un risultato che segna la fine di un’epoca e manda un’onda d’urto nel continente. La notizia ha acceso reazioni immediate in tutta Europa. Ma è soprattutto in Italia che il voto ungherese è diventato un terreno di scontro politico, con letture opposte e messaggi carichi di significato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Orbán sconfitto dopo 16 anni: l’Ungheria cambia rotta e l’Italia si spacca

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L’Ungheria volta pagina, dopo 16 anni finisce l’era Orbán: chi è il nuovo presidente Péter MagyarLe elezioni parlamentari del 12 aprile 2026 segnano una svolta per l’Ungheria, decretando la fine di un’era politica durata 16 anni.