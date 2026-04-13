Durante la cerimonia degli Oscar del 1986, l'attrice e conduttrice americana ha raccontato di aver rischiato di soffocare a causa del vestito indossato. Ricorda quella notte come la più difficile della sua vita, quando il capo del suo abito si è stretto troppo intorno al collo, creando una situazione di disagio e paura. L'episodio è stato condiviso in diverse interviste nel corso degli anni.

La regina di tutti i media infatti ricorda la sua partecipazione alla 58esima edizione degli Academy Awards e, in particolare, il disagio provato nell'indossare il suo abito di raso bianco a maniche lunghe impreziosito da numerose perline sulla gonna e sul vistoso colletto, simile a un mantello. Un look scintillante ma che, come ricorda Oprah Winfrey pesava ben 12 libre (circa 5,5 kg). «Non sapevo che bisognasse provare l'abito prima di indossarlo», ricorda Oprah. «Quando mi sono seduta, mi ha quasi soffocato. Ho finito la serata con una cicatrice sul collo. non sto scherzando». La presentatrice ha poi mimato di essere rimasta seduta sulla sedia per tutta la sera con la mano sulla clavicola, cercando di allontanare il pesante tessuto dal collo per non soffocare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oprah Winfrey, quando agli Oscar del 1986 rischiò di soffocare per colpa del suo vestito

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