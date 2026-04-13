Nuovi dettagli sono stati svelati sul design del prossimo modello di punta di Oppo, il Find X9 Ultra. La casa produttrice sembra mantenere l’attenzione sulla qualità fotografica, come evidenziato dalle anticipazioni. Le immagini e le specifiche trapelate mostrano un dispositivo con linee eleganti e caratteristiche che puntano a migliorare l’esperienza fotografica degli utenti. La presentazione ufficiale del telefono dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.

Arrivano nuove anticipazioni sull’attesissimo Oppo Find X9 Ultra, il prossimo flagship dell’azienda cinese che punta ancora una volta tutto sulla fotografia. Nel weekend, le immagini diffuse da Android Authority hanno mostrato una delle varianti colore, la versione nera, caratterizzata da una finitura più raffinata rispetto al modello precedente. Il design conferma una filosofia chiara: trasformare lo smartphone in una vera e propria fotocamera tascabile, anche grazie alla collaborazione con Hasselblad. Il dispositivo presenta un telaio in metallo, mentre la scocca posteriore è in gran parte rivestita in ecopelle. Un dettaglio che non passa inosservato è il modulo fotografico, ancora più grande e sporgente rispetto alla generazione precedente.🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Oppo Find X9 Ultra: emergono nuovi dettagli sul look del top di gamma

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