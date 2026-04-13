Operazione anti degrado in centro | identificate 50 persone

Nel cuore della città è stata avviata un'operazione di controllo per contrastare il degrado, durante la quale sono state identificate circa 50 persone. Le forze dell'ordine hanno schierato anche l’unità cinofila, con due cani, per supportare le attività di verifica e mantenere l’ordine nel centro cittadino. L’intervento ha coinvolto diverse pattuglie e ha portato a un’intensificazione dei controlli nelle aree più frequentate.

Operazione anti degrado nel centro cittadino, con il dispiegamento di forze dell'ordine supportate dell'unità cinofila con due cani. L'attivià condotta dalla Questura ha consentito di identificare 50 persone nelle zone più “calde” della città, dalla stazione ferroviaria a piazzetta Bertossi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Blitz anti prostituzione, 22 donne identificate e 50 persone controllate Operazione interforze nel Crotonese, 363 persone identificate e sanzioni per 8mila euroUn’ampia operazione interforze ha interessato la provincia di Crotone lo scorso 13 febbraio 2026, concentrandosi in particolare sulla città di...