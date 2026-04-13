Operati tra gli allarmi antiaerei | 10 bambini salvati dal team del Gaslini in Medio Oriente
In una regione colpita da continui attacchi missilistici, un team italiano del Gaslini ha portato a termine con successo un’operazione di salvataggio tra gli allarmi antiaerei. Dieci bambini sono stati estratti e messi in salvo, mentre il cielo sopra il Medio Oriente si faceva rosso di esplosioni. La vicenda si inserisce in un quadro di emergenza e di interventi umanitari in un’area segnata da conflitti e tensioni.
Mentre il cielo sopra il Medio Oriente si incendia sotto la minaccia dei missili, c’è un "miracolo" che parla anche genovese e che profuma di speranza. Il team di cardiochirurgia pediatrica dell’Istituto Giannina Gaslini è appena rientrato da Amman, portando a casa il risultato più prezioso.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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