Operati tra gli allarmi antiaerei | 10 bambini salvati dal team del Gaslini in Medio Oriente

In una regione colpita da continui attacchi missilistici, un team italiano del Gaslini ha portato a termine con successo un’operazione di salvataggio tra gli allarmi antiaerei. Dieci bambini sono stati estratti e messi in salvo, mentre il cielo sopra il Medio Oriente si faceva rosso di esplosioni. La vicenda si inserisce in un quadro di emergenza e di interventi umanitari in un’area segnata da conflitti e tensioni.