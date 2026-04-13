open day scuola la zolla via carcano
Si svolge un Open Day presso la scuola dell'infanzia e primaria La Zolla, situata in via Carcano a Milano. L’evento permette ai genitori di visitare gli spazi e di conoscere l’offerta educativa dedicata ai bambini, con attenzione allo sviluppo delle competenze, al metodo di studio e alla crescita personale. Durante la giornata, sono previsti incontri con insegnanti e attività di presentazione delle modalità di insegnamento adottate dalla scuola.
Partecipa all’Open School della Scuola dell'Infanzia e Primaria La Zolla di Milano e scopri un percorso educativo che accompagna ogni bambino nello sviluppo delle conoscenze, del metodo di studio e della consapevolezza di sé.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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