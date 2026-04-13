One UI 8.5 in arrivo sui Galaxy S25 | la data di lancio

Samsung ha annunciato che la nuova versione del suo sistema operativo, One UI 8.5, sarà disponibile sui modelli Galaxy S25. La società ha comunicato che il lancio avverrà a breve, anche se non sono stati ancora forniti dettagli specifici sulla data ufficiale. L'aggiornamento sarà distribuito tramite canali ufficiali e sarà compatibile con i dispositivi della linea Galaxy S25.

Samsung accelera sul fronte software e prepara uno degli aggiornamenti più attesi dell’anno. La nuova One UI 8.5, destinata alla serie Galaxy S25. Dopo mesi di test e numerose versioni beta, il passaggio definitivo sembra questione di settimane, con una finestra che punta direttamente all’inizio di maggio. Il percorso verso One UI 8.5 non è stato lineare. Samsung ha scelto di allungare il programma beta ben oltre le aspettative iniziali, arrivando a pianificare fino a dieci versioni di prova. Un numero insolitamente alto, che racconta molto della complessità di questo aggiornamento. Le ultime due build di test, previste tra inizio e fine aprile, rappresentano l’ultimo passaggio prima della versione definitiva.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - One UI 8.5 in arrivo sui Galaxy S25: la data di lancio Leggi anche: Galaxy s25 serie riceve la sesta beta di one ui 8.5 Leggi anche: Samsung galaxy s25 riceve one ui 8.5 beta 6: è l’ultima versione? OneUI 8.5 New Galaxy AI Animation