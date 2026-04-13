Dreux è una cameriera stanca e stressata, attesa da un importante colloquio di lavoro che potrebbe dare una svolta alla sua carriera. La coinquilina e migliore amica Alyssa è un’aspirante artista fidanzata con un perdigiorno, il quale fugge con i soldi che avrebbero dovuto servire per pagare l’affitto della casa condivisa dalle due sodali. Due sodali che in One of Them Days si ritrovano ora a corto della cifra necessaria per evitare lo sfratto, con il debito che va saldato entro le sei di sera. Per le protagoniste sarà l’inizio di un’improbabile e disperata corsa contro il tempo per i sobborghi di Los Angeles, nella speranza di recuperare il maltolto prima che sia troppo tardi.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - One of Them Days, una commedia all-black tra azione e risate – Recensione

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