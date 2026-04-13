Onda di piccoli marinai a Porto Empedocle | una giornata tra motovedette e tartarughe

Oggi a Porto Empedocle si è svolta una visita di molti bambini delle scuole primarie della provincia di Agrigento alla Capitaneria di porto – Guardia costiera. Durante l’incontro, i piccoli hanno osservato le motovedette e hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino alcune tartarughe marine. La giornata si è svolta tra momenti di curiosità e interesse, con un’affluenza numerosa di giovani visitatori.

Centinaia di bambini delle scuole primarie della provincia di Agrigento hanno invaso questa mattina la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Porto Empedocle con la loro allegria e un coinvolgente vocio. L’occasione è stata la celebrazione della Giornata del mare, un’iniziativa nata con lo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it La "cresta" nel recupero crediti mafioso: l'ombra di "Pollicino" tra Liegi e Porto EmpedocleC’è un nome che ricorre con insistenza nelle carte dell'ultima inchiesta che ha scosso Porto Empedocle, quella che ha portato in carcere il... San Valentino in Sicilia: tra cinema, teatro e l’eco di amori taciuti ad Agrigento e Porto Empedocle.Un fine settimana all'insegna della cultura e del divertimento attende la Sicilia, con un calendario di eventi che spaziano dai palcoscenici di...