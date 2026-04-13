Omicidio Sueli Leal Barbosa in aula le urla strazianti della donna prima che si lanciasse nel vuoto

Oggi in aula alla Corte d'Assise di Milano sono state ascoltate le registrazioni delle urla di Sueli Leal Barbosa durante l’ultima telefonata al 112, effettuata poco prima di lanciarsi dal quarto piano di un appartamento in viale Abruzzi. Le registrazioni hanno mostrato le voci agitate e disperate della donna, che si sono susseguite prima del tragico gesto. La discussione in tribunale si concentra sull’analisi di queste registrazioni e delle circostanze dell’omicidio.