Omicidio Massa | Bongiorni picchiato mentre era a terra

Durante le indagini sull'omicidio avvenuto a Massa, si è appreso che una delle persone coinvolte è stata picchiata mentre si trovava a terra. Il procuratore ha dichiarato che aggressori e vittime non si conoscevano e che le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'intera vicenda. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze e a esaminare le prove per chiarire quanto accaduto.

Salgono a cinque i soggetti indagati nell'inchiesta per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito mortalmente in piazza Felice Palma, nel centro di Massa, nella notte tra sabato e domenica. Ai tre soggetti già identificati nelle scorse ore - un minorenne di 17 anni e due maggiorenni - si aggiungono ora altri due minorenni., Dei due maggiorenni arrestati uno non ha risposto al pm, l'altro ha fatto delle affermazioni fornendo una sua versione dei fatti che la procura sta valutando. Fra i tre minori indagati invece uno solo è sottoposto a misura e si trova in stato di detenzione nel Centro di Prima Accoglienza di Genova, in attesa che si celebri l'udienza di convalida.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Massa: "Bongiorni picchiato mentre era a terra" Omicidio Massa: cinque identificati, Bongiorni picchiato mentre era a terraSalgono a cinque i soggetti identificati nell'ambito delle indagini per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito mortalmente in piazza... Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla la compagna Sara Tognocchi: "Picchiato a morte davanti al figlio"L’omicidio a Massa di Giacomo Bongiorni, ucciso in piazza da un gruppo di ragazzi dopo un rimprovero, ha sconvolto l’Italia.