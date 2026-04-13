Domani alle 10.30 si svolgeranno i funerali di Fabio Ascione, il giovane di 20 anni assassinato il 7 aprile a Ponticelli, davanti a un bar vicino alla sua abitazione. La richiesta di funerali pubblici è stata approvata, e tra coloro che parteciperanno c’è anche la madre della vittima, che ha sottolineato l’importanza di essere presenti per far sentire la propria voce. La cerimonia si terrà in un luogo pubblico e aperto alla partecipazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si terranno domani 14 aprile, alle 10.30, i funerali di Fabio Ascione, il 20enne ucciso il 7 aprile a Ponticelli, all’esterno di un bar di fronte casa. Saranno celebrati presso la chiesa dei Ss Pietro e Paolo in via Attila Sallustro. Dopo un’analisi durata alcuni giorni, la Questura di Napoli ha dato l’ok ai funerali pubblici. Il giovane era incensurato e considerato estraneo ad ambienti camorristici. Le indagini dei carabinieri, inoltre, portano a ritenere che il 20enne sia una vittima innocente. Inizialmente era stato negato il permesso per le esequie. Sulla vicenda, un appello è lanciato dal presidio Libera di Ponticelli.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio Fabio Ascione, ok a funerali pubblici domani. Libera: “Importante esserci per far sentire voce”

Napoli, la morte di Fabio Ascione: arriva l'ok ai funerali pubblici del ragazzo ucciso a PonticelliSi terranno domani, martedì 14 aprile, i funerali di Fabio Ascione, il ventenne ucciso la scorsa settimana a Ponticelli.

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