Omicidio di Massa aggiornamenti in diretta Altri due minori indagati Le parole del procuratore

Sono proseguiti gli accertamenti sull’omicidio avvenuto a Massa nella notte tra sabato e domenica in piazza Palma. La vittima, un uomo di 47 anni, è stato colpito e ucciso da alcuni giovani dopo averli rimproverati per atti di vandalismo. Al momento, ci sono altri due minori indagati nell’ambito dell’indagine, secondo quanto riferito dal procuratore. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali.

Massa, 13 aprile 2026 – Proseguono le indagini sull’omicidio di Massa: Giacomo Bongiorni, 47 anni, è stato ucciso in piazza Palma nella notte tra sabato e domenica da alcuni giovani che aveva rimproverato perché stavano compiendo vandalismi. E’ stato preso a calci e pugni ed è andato in arresto cardiaco. Tutto è accaduto davanti alla compagna e al figlio di 11 anni. Sono due i fermati maggiorenni dalla procura di Massa. Uno, minorenne, è stato invece fermato dalla procura dei minori di Genova, competente territorialmente. Altri minori risultano indagati, non fermati, nell’ambito della vicenda. Le indagini proseguono. Leggi anche La compagna racconta: “Lo hanno ammazzato di botte”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio di Massa, aggiornamenti in diretta. Altri due minori indagati. Le parole del procuratore Omicidio di Massa, aggiornamenti in diretta. Altri due minori indagati, proseguono le indaginiMassa, 13 aprile 2026 – Proseguono le indagini sull’omicidio di Massa: Giacomo Bongiorni, 47 anni, è stato ucciso in piazza Palma nella notte tra... L'omicidio di Massa: indagati altri due minorenni italianiAGI - Si allarga a Massa l'inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso da un gruppo di giovani in piazza Felice Palma.