In aula si è aperto un nuovo capitolo nel processo per l'omicidio avvenuto a Villa Pamphili, con la Corte d'Assise di Roma che ha contestato la perizia psichiatrica presentata dall'imputato, Francis Kaufmann. Durante l'udienza, sono emerse accuse di simulazione rivolte all'imputato, che ha richiesto di essere sottoposto a ulteriori esami psichiatrici. La discussione si concentra sulle valutazioni riguardanti lo stato mentale di Kaufmann e la loro validità nel procedimento giudiziario.

La Corte d'Assise di Roma contesta la perizia psichiatrica a Francis Kaufmann. Aumentano le accuse di simulazione per l'imputato. Nei prossimi giorni la decisione sulla possibilità che affronti il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili Nell’aula diPiazzale Clodio a Roma, si è svolto un botta e risposta serrato tra consulenti della procura, del tribunale e delle parti civili sulla capacità processuale diFrancis Kaufmann. Durante l’udienza è stata presentata unaconsulenza psichiatricache propone per l’imputato una terapia farmacologica e una nuova valutazione medico-psichiatrica entro 30 giorni. Una conclusione che però ha sollevatoforti contestazionisia da parte della procura di Roma sia dalle parti civili.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidi Villa Pamphili, scontro in aula sulla perizia a Kaufmann

Kaufmann non può essere processato, per ora. La perizia sull’americano degli omicidi di Villa Pamphili: «Perché è incapace di stare in aula»Almeno per ora, Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso la figlia di appena 11 mesi Andromeda e la compagna Anastasia Trofimova, non è in grado di...

Omicidi di Villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per KaufmannNell'udienza di questa mattina la Corte ha conferito l'incarico per la perizia che verrà completata entro 30 giorni.