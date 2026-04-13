In Tribunale a Roma si è verificato un confronto tra le parti riguardo alla perizia psichiatrica su Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford. L’uomo è accusato di aver ucciso una donna e la sua neonata. La Corte ha deciso di prendersi del tempo per decidere sul da farsi, senza stabilire ancora una data precisa. La discussione si è concentrata sui risultati della perizia e sulla loro validità.

Scontro in Tribunale a Roma sulla perizia psichiatrica riguardante Francis Kaufmann, noto anche come Rexal Ford, l’individuo accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della sua neonata Andromeda. I corpi delle due vittime sono stati ritrovati senza vita il 7 giugno dello scorso anno all’interno del parco di Villa Pamphili. La Corte del Tribunale della Capitale ha deciso di riservarsi il diritto di pronunciarsi sulla possibile “incapacità temporanea di stare in giudizio” dell’imputato, il quale è accusato dalla Procura di duplice omicidio, aggravato da motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia, oltre a essere accusato di occultamento di cadavere.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Omicidi Villa Pamphili: scontro in aula su perizia Kaufmann, Corte si riserva di decidere

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VILLA PAMPHILL , SCINTILLE IN AULA SULLA PERIZIA : “È INCAPACE … O STA FINGENDO ” Tensione altissima in aula nel processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Al centro dello scontro c’è la perizia psichiatrica su Francis Kaufmann, accus - facebook.com facebook

Roma, processo omicidi Villa Pamphili. Roberta Bruzzone smonta Francis Kaufmann in aula: "Simula patologie psichiatriche, è consapevole e psicopatico. Ha finto di essere Napoleone e San Francesco per fermare il processo. Può stare in giudizio". x.com