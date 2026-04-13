Omceo-Opi Roma | Visione condivisa per risposta integrata a bisogno cure
Le rappresentanze degli Ordini professionali dei medici e degli odontoiatri di Roma hanno annunciato una collaborazione per sviluppare una risposta più integrata ai bisogni di cura. L’obiettivo è unire le forze per migliorare la gestione e l’erogazione dei servizi sanitari, puntando a una maggiore coerenza tra le diverse figure professionali coinvolte. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra le parti per affrontare le sfide del sistema sanitario locale.
(Adnkronos) – Le rappresentanze istituzionali degli Ordini professionali dei medici e degli infermieri, unitamente alla Presidenza della Regione Lazio – scrivono in una nota congiunta – "ribadiscono l’impegno a promuovere un’evoluzione del Servizio sanitario fondata su qualità, sostenibilità e centralità della persona. In questo percorso, assume un ruolo fondamentale il rafforzamento di una visione multiprofessionale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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