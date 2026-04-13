Omceo-Opi Roma | Visione condivisa per risposta integrata a bisogno cure

Le rappresentanze degli Ordini professionali dei medici e degli odontoiatri di Roma hanno annunciato una collaborazione per sviluppare una risposta più integrata ai bisogni di cura. L’obiettivo è unire le forze per migliorare la gestione e l’erogazione dei servizi sanitari, puntando a una maggiore coerenza tra le diverse figure professionali coinvolte. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra le parti per affrontare le sfide del sistema sanitario locale.