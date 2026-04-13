Un nuovo saggio pubblicato da un analista geopolitico analizza come la polarizzazione politica influisce sui rapporti tra paesi e sulla stabilità internazionale. L’autore, attraverso il lavoro con un editore di rilievo, esamina le modalità con cui le divisioni interne e gli algoritmi di social media contribuiscono a creare conflitti strutturali a livello globale. Il testo approfondisce i cambiamenti nelle dinamiche delle relazioni internazionali causati da queste tendenze.

L’analista geopolitico Ansalone pubblica un nuovo saggio con l’editore Guerini e Associati, esplorando come la polarizzazione stia trasformando le dinamiche globali in conflitti strutturali. Il volume, che vede la prefazione di Rutelli, analizza il passaggio dalla radicalità alla divisione sociale e politica, offrendo una chiave di lettura per decodificare un presente dominato da visioni opposte. La fine dell’equilibrio e la gestione della complessità. Il mondo non sta semplicemente attraversando una crisi, ma sta cambiando natura. Secondo le analisi di Ansalone, membro del CISS della Luiss ed ex consulente per il Copasir e la Presidenza della, la capacità degli Stati di governare i mutamenti è compromessa da un senso di incertezza generato da fenomeni estremi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre la pace: come la polarizzazione e gli algoritmi dividono il mondo

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