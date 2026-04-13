Oltre i confini | umanità in cammino la mostra al Castello D' Aquino di Grottaminarda

Il 17 aprile alle ore 17:30 si terrà presso il Castello D'Aquino di Grottaminarda una mostra dedicata all'arte pittorica e scultorea intitolata “Oltre i confini: umanità in cammino”. L'evento è promosso dalle associazioni locali, tra cui Insieme per Avellino e l’Irpinia, Enterprisingirl e Avellino per il Mondo, e si svolgerà nell’ambito di iniziative culturali nella regione. La mostra sarà aperta al pubblico e si concentrerà sulla rappresentazione artistica del tema dell’umanità.

Le associazioni Insieme per Avellino e l’Irpinia, Enterprisingirl e Avellino per il Mondo organizzano la mostra di arte pittorica e scultorea: “Oltre i confini: umanità in cammino”, in programma il 17 aprile al Castello D'Aquino di Grottaminarda alle ore 17:30.Il senso della mostra“Oltre i.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Oltre i confini dell'oblio, la mostra Chagall a Ferrara: oltre 140mila visitatori per una mostra che celebra l’arte e l’umanità del maestro.Ferrara celebra il successo straordinario della mostra dedicata a Marc Chagall, che ha attratto oltre 140mila visitatori tra l'11 ottobre e il 6...