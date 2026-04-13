Oltre 2mila pazienti assistiti dal 2006 | l' hospice di Grumo taglia il traguardo di venti anni di attività

L’hospice di Grumo Appula ha celebrato i venti anni di attività, durante i quali ha assistito oltre duemila pazienti. La struttura ha iniziato a operare nel 2006 e da allora ha fornito cure e supporto a molte persone nel territorio. In questi vent’anni, l’ospedale ha mantenuto la sua vocazione di assistenza dedicata ai pazienti e alle loro famiglie.

Sono stati oltre duemila, in vent’anni di attività, i pazienti assistiti nell’hospice di Grumo Appula. Dai primi ricoveri, avvenuti nel 2006, la struttura è diventata progressivamente un punto di riferimento sul territorio nel campo nel campo delle cure palliative riservate a pazienti con.🔗 Leggi su Baritoday.it Maratona di Roma, Antonio Rao è un mito: taglia ancora una volta il traguardo a 93 anniROMA – Si veste ancora di mito la 31^ Acea Run Rome The Marathon con un finisher di eccezione, il 93enne Antonio Rao, (Purosangue Ath. Sanita’: al Cancer center del Gemelli Roma assistiti oltre 64 mila pazienti oncologici in 2025Il Comprehensive Cancer Center (Ccc) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs si conferma come una realtà solida e in...