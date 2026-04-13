Olbia i giovani lottatori puntano al podio | sfida ai nazionali

A Olbia, alcuni giovani atleti della Polisportiva Arti Marziali si preparano a partecipare ai campionati nazionali under 15 che si terranno a Bari. Dopo aver disputato le competizioni regionali, sono pronti a confrontarsi con altri giovani provenienti da diverse regioni italiane, con l’obiettivo di salire sul podio. La loro partecipazione segue le gare svoltesi lo scorso 20 e 21 marzo, in cui hanno affrontato le sfide dei campionati nazionali.

Gli atleti della Polisportiva Arti Marziali di Olbia puntano alla conquista del podio a Bari dopo aver affrontato la sfida dei campionati nazionali under 15 lo scorso 20 e 21 marzo. Il gruppo giovanile si concentra ora sulla preparazione tecnica per il prossimo appuntamento agonistico, il campionato nazionale under 13 di lotta stile, fissato per i giorni 9 e 10 maggio. Il percorso tecnico guidato da Gigliotti tra disciplina e territorio. La gestione della Polisportiva passa attraverso l’esperienza trentennale di Gigliotti, che coordina le attività specializzandosi in discipline variegate come la lotta olimpica nelle forme greco romana e stile, il judo, il grappling e la strumpa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, i giovani lottatori puntano al podio: sfida ai nazionali Sarzana, sfida al poligono: i campioni puntano ai titoli italianiIl poligono di Via Pallodola a Sarzana ospita, tra sabato 11 e domenica 12 aprile, una tappa fondamentale per il tiro a segno nazionale: la terza... Campionati nazionali under 15 a Ostia, un argento e due bronzi per i Lottatori di Borgo NuovoGrande Risultato per i Lottatori di Borgo Nuovo Palermo della società ?sportiva dilettantistica Od fitness.