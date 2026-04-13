Olbia auto contro una casa | scontro violento e fuga dei due occupanti

Nel primo pomeriggio di ieri, 12 aprile, un'auto ha investito il muro di una casa in via D’Annunzio a Olbia, provocando danni alla struttura. Dopo l’incidente, i due occupanti dell’auto sono fuggiti immediatamente dalla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche e le operazioni di accertamento. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di approfondimento.

Un’auto ha travolto il muro di un’abitazione in via D’Annunzio a Olbia nel primo pomeriggio di ieri, 12 aprile. Il conducente e il passeggero coinvolti nello scontro sono fuggiti immediatamente dopo l’impatto, dileguandosi prima dell’arrivo dei soccorsi. Dinamiche del sinistro e fuga dei responsabili. Il violento impatto avvenuto nel cuore del centro urbano olbese ha richiesto l’intervento immediato della Polizia locale. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il veicolo ha perso improvvisamente la propria traiettoria, finendo con forza contro la struttura privata di una casa situata lungo via D’Annunzio. La gravità della collisione ha spinto le due persone a bordo dell’autovettura a lasciare il luogo del disastro senza attendere le autorità, rendendo impossibile un’identificazione istantanea dei soggetti coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olbia, auto contro una casa: scontro violento e fuga dei due occupanti Olbia, scontro auto-moto sulla 127: fugge l’autore, due in ospedaleDue persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di questo lunedì 6 aprile 2026 a causa di un sinistro drammatico avvenuto sulla strada statale... Leggi anche: Violento scontro tra un'auto e un furgone: due feriti