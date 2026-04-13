Oggi si osserva un cambiamento nel mercato del vino, con un crescente interesse verso i vini di fascia alta. Tra gli esperti che parteciperanno all’evento di Vinitaly 2026 c’è anche un responsabile dell’Osservatorio del Vino UIV. L’appuntamento si svolgerà nel contesto di QN Distretti, una manifestazione dedicata alle diverse realtà del settore vinicolo.

CARLO Flamini (nella foto in basso), responsabile dell’Osservatorio del Vino UIV, sarà tra gli ospiti di QN Distretti al Vinitaly 2026. "I numeri della tempesta perfetta: analisi dei dati congiunturali su export, giacenze e consumi mondiali per definire l’entità della sfida sistemica che attende il comparto vitivinicolo italiano" sarà il titolo del suo intervento. Flamini, sembra profilarsi una sorta di rivincita dei vini rossi. Quali sono i motivi e quali le generazioni che starebbero trainando questo fenomeno? "Più che di rivincita, si tratta di un riassestamento dei consumi. Le produzioni a minor valore aggiunto soffrono maggiormente,...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Oggi assistiamo al riassestamento verso i vini premium"

ConfRistoranti e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa al lavoro verso la Pisa Wine WeekPisa, 2 marzo 2026 – Sviluppare una sinergia sempre più stretta tra ristorazione ed etichette locali e organizzazione di iniziative in grado di...

Consorzio Vini Venezia: i vini della Serenissima alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Giovedì 19 febbraio a Cortina, in degustazione le cinque denominazioni per raccontare l’identità enologica del territorio al pubblico internazionale...