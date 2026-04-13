Il 13 aprile si ricorda San Martino I, pontefice morto martire per la fede. Fu noto per aver combattuto le eresie e per aver affrontato direttamente l’imperatore, opponendosi alle sue decisioni. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nella storia della Chiesa, legata a episodi di resistenza e opposizione alle autorità imperiali. La sua morte segnò un momento di forte tensione tra il papato e il potere politico dell’epoca.

San Martino I fu un pontefice e morì martire per la fede. Con grande coraggio si oppose alle eresie e non esitò a scagliarsi persino contro l’imperatore. Oggi, 13 aprile, la Chiesa fa memoria di san Martino I, che fu l’ultimo pontefice in ordine cronologico a morire martire. Grande difensore della fede, si oppose alle eresie del tempo e alle ingerenze dell’imperatore bizantino. Era nato a Todi in una data imprecisata. Si sa per certo che il suo pontificato ebbe inizio nel 649 e terminò con la sua morte, il 16 settembre 655. Fu prima sacerdote in Roma e poi apocrisario, svolgeva perciò il ruolo di legato pontificio presso la corte imperiale di Costantinopoli.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 13 aprile, San Martino I: il papa coraggioso che si oppose all’imperatore

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