Officine diffuse della Cultura la città si riscrive attraverso i suoi luoghi

A Bergamo si prepara l’evento Bergamo Next Level 2026, organizzato dall’Università locale. La manifestazione si svolgerà dal 15 al 17 aprile e coinvolgerà vari luoghi della città. Durante i tre giorni, l’ateneo sarà aperto a incontri e attività legate a ricerca, territorio e comunità. L’obiettivo è creare un momento di scambio tra studenti, docenti e cittadini, attraverso un dialogo tra istituzioni e spazi pubblici.

Bergamo. Conto alla rovescia per Bergamo Next Level 2026, la rassegna dell’Università di Bergamo che per tre giorni, da mercoledì 15 a venerdì 17 aprile, mette in dialogo ricerca, territorio e comunità, trasformando l’ateneo in un laboratorio diffuso di idee, esperienze e relazioni. Tra gli appuntamenti della giornata inaugurale, alle 19,30 nella Sala Castoldi della sede di Sant’Agostino, la tavola rotonda “Officine diffuse della Cultura” invita a leggere Bergamo come una città in trasformazione, in cui i luoghi della cultura diventano spazi aperti, dinamici e capaci di generare connessioni che superano i confini locali. Inserito nel quadro...🔗 Leggi su Bergamonews.it Big Data e Luoghi della Cultura, il rapporto della Fondazione Delphos e del ministero della Cultura sul turismoCresce in maniera esponenziale il numero di visitatori nei luoghi della cultura italiana, con un +15,8 per cento di accessi nel 2025 rispetto... Dalla memoria al presente: Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026Arezzo, 22 gennaio 2026 – In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura porterà in tournée nei teatri italiani quattro... Argomenti più discussi: Officine diffuse della Cultura; Bergamo Next Level 2026, tre giorni di conferenze e workshop parlando di Officine del Futuro; Anni spezzati, il cremasco Alberto Besson espone all’Officina dell’Arte di Piacenza; Bergamo Next Level 2026, UniBg si apre alle scuole con la Kids University. Tra le novità le benemerenze di ateneo. Tre giorni tra innovazione, ricerca e talenti: l’ Università degli Studi di Bergamo apre le sue “Officine” per la sesta edizione di Bergamo Next Level. Nel pieno delle trasformazioni che stanno ridefinendo #economia, #lavoro e società – tra #innovazione tecnolog - facebook.com facebook