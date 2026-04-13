Odcec Piacenza primo incontro operativo per l' Area Agenzia Entrate e Riscossione

Nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza si è svolto il primo incontro operativo dedicato all’Area Agenzia Entrate e Riscossione. L’appuntamento ha coinvolto rappresentanti delle diverse agenzie fiscali, tra cui l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Dogane. L’obiettivo è stato quello di avviare un confronto diretto tra le parti in vista di una collaborazione più efficace.

Si è tenuto nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, il primo incontro aell'area Rapporti Agenzia Delle Entrate, Agenzia Delle Entrate-Riscossione E Agenzia Delle Dogane. Un avvio operativo che ha definito con precisione obiettivi, metodo e priorità.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Al via la rottamazione-quinquies Agenzia delle Entrate-RiscossioneDi seguito un comunicato diffuso da Agenzia delle Entrate-Riscossione: Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Leggi anche: Agenzia delle entrate-Riscossione: al via la Rottamazione-quinquies, tutte le informazioni