Il 29 aprile, la nave Oceania Allura, nota per il suo livello di lusso nel Mediterraneo, farà scalo nel porto di Napoli. L’evento, denominato “Open Day”, vedrà la partecipazione di giornalisti, creator, tour operator e clienti invitati da Ticketcrociere, la piattaforma di vendita di crociere di alta gamma in Italia. La nave rappresenta un esempio di crocierismo di fascia elevata in crescita nel settore.

Il prossimo 29 aprile la nave di lusso Oceania Allura farà una sosta nel porto di Napoli, accogliendo giornalisti, creator, tour operator e potenziali clienti invitati a bordo da Ticketcrociere, la principale piattaforma di vendita di crociere di lusso in Italia. La giornata sarà cadenzata da un programma breve ma denso: cocktail di benvenuto, saluti con il Capitano, visita della nave e pranzo; poi, nel primo pomeriggio – dopo aver scoperto a fondo una delle protagoniste della crescita del crocierismo di lusso nei porti del Mediterraneo, tra cui Napoli – gli ospiti sbarcheranno e Oceania Allura partirà alla volta del porto di Civitavecchia, per poi puntare la prua verso Amalfi, Catania e le isole greche.🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Oceania Allura, nave regina del Mediterraneo di lusso, arriva a Napoli per un “Open Day”. Lorusso (Ticketcrociere): “Crocierismo di alta fascia in forte crescita”

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