Occupazioni scolastiche illegali Valditara | Chi devasta i beni pubblici deve pagare i danni

Durante una puntata del programma televisivo Diario del Giorno su Rete4, il ministro dell'Istruzione ha affrontato il tema delle occupazioni scolastiche considerate illegali. Ha affermato che chi danneggia i beni pubblici durante tali azioni deve essere responsabile dei danni subiti. La discussione si è concentrata sulla necessità di intervenire contro le occupazioni non autorizzate nelle scuole, evidenziando la posizione del ministero in merito.