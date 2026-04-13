Occupazioni scolastiche illegali Valditara | Chi devasta i beni pubblici deve pagare i danni
Durante una puntata del programma televisivo Diario del Giorno su Rete4, il ministro dell'Istruzione ha affrontato il tema delle occupazioni scolastiche considerate illegali. Ha affermato che chi danneggia i beni pubblici durante tali azioni deve essere responsabile dei danni subiti. La discussione si è concentrata sulla necessità di intervenire contro le occupazioni non autorizzate nelle scuole, evidenziando la posizione del ministero in merito.
Durante il programma televisivo Diario del Giorno in onda su Rete4, il responsabile del dicastero dell'Istruzione e del Merito è intervenuto sul tema delle occupazioni scolastiche. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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