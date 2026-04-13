Nuovo Showdown | Analisi delle carte e corsa al potenziamento

Nel mondo del calcio, si assiste a una nuova sfida tra giocatori che puntano a rafforzare le proprie caratteristiche e migliorare le prestazioni. Tra questi, un difensore si distingue per le sue qualità fisiche e la capacità di adattarsi a diversi ruoli sul campo. La sua velocità e la forza sono al centro di un processo di potenziamento, mentre si analizzano le strategie per migliorare le sue capacità.

Arrey-Mbi si presenta come un difensore estremamente moderno: veloce, versatile e dotato di una forza fisica prorompente. Con un 88 OVR di partenza, questa carta è un “coltellino svizzero” per la tua retroguardia, capace di agire sia al centro che sulla fascia sinistra. Analisi della Carta: La Roccia Moderna. Velocità (89) & Fisico (88): Una combinazione letale per un difensore. Con 89 di velocità, può rincorrere anche le ali più rapide del gioco, mentre il fisico gli permette di vincere quasi ogni contrasto spalla a spalla.. Difesa (87): Valori solidissimi che, in caso di vittoria reale, salirebbero a un incredibile 89-90, rendendolo un muro insuperabile.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Nuovo Showdown: Analisi delle carte e corsa al potenziamento FC 26 Showdown: Mastantuono vs Aursnes – Chi vincerà il potenziamento?Sono arrivati due nuovi oggetti Showdown che mettono di fronte il talento emergente Franco Mastantuono e l’equilibratore Fredrik Aursnes. Leggi anche: Analisi delle prossime sfide di Roma, Juventus e Como nella corsa alla Champions League FREE Camo Crates | CP Offers | Mythic Return Soon | Lunar Shipment | Season 2 | COD Mobile | CODM