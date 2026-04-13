Nuovo clan Partenio confermate accuse a Bocciero | estorsioni e minacce tra Avellino e la Tunisia

Nel mese di ottobre 2024, in un bar dell’area montorese in provincia di Avellino, un uomo si è avvicinato a un imprenditore locale. Nel corso delle indagini, sono state confermate le accuse nei confronti di Bocciero, coinvolto in un'indagine riguardante estorsioni e minacce. Le accuse si riferiscono a episodi che coinvolgono anche collegamenti tra la provincia di Avellino e la Tunisia, collegati alle attività del nuovo clan Partenio.

Nell'ottobre del 2024, in un bar dell'area montorese, in provincia di Avellino, un uomo si avvicina a un imprenditore locale. Si chiama Diego Bocciero. Gli dice che d'ora in poi i soldi che quell'imprenditore sta pagando a certi soggetti di Castellammare di Stabia devono smettere di andare a loro.🔗 Leggi su Avellinotoday.it “Nuovo clan Partenio”, arrestato il latitante Diego Bocciero in TunisiaLa Procura di Salerno aveva delegato le ricerche ai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino dopo la dichiarazione... Avellino, traffico di droga tra Nuovo Clan Partenio e cittadini albanesi: in aula quattro ore di udienzaAVELLINO – Quattro ore di udienza ieri davanti al Tribunale collegiale presieduto da Sonia Matarazzo, durante le quali è stato ascoltato un...