Nuovo appuntamento con Gusta la prevenzione-La salute è nel piatto

È in programma un nuovo incontro del ciclo “Gusta la prevenzione - La salute è nel piatto”, promosso dalla Breast Unit dell’Azienda Usl di Piacenza. L’iniziativa si concentra sulla promozione di stili di vita corretti e sulla prevenzione, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su questi temi. La serie di incontri, che prosegue da diverso tempo, si rivolge a chi desidera approfondire aspetti legati alla salute e alla prevenzione.

Prosegue il ciclo di incontri dedicati alla prevenzione attraverso corretti stili di vita promosso dalla Breast Unit dell’Azienda Usl di Piacenza. Domani, martedì 14 aprile, alle 18, a Campagna Amica Piacenza (strada Farnesiana 17) è in programma il secondo appuntamento di Gusta la prevenzione –.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Torna “Gusta la prevenzione”: alimentazione e salute al centro degli incontriPer l’edizione 2026 i professionisti sanitari si avvalgono della collaborazione di Coldiretti Piacenza e del gruppo Donne Coldiretti, che saranno... La salute in cucina, la prevenzione nel piatto: al via un ciclo di incontri a Casa RomagnaProsegue il progetto Sa-na, un percorso nato con un obiettivo chiaro quello di dimostrare che mangiare sano non significa rinunciare al piacere, ma... Full video: What will happen when CEO Lee unexpectedly proposes to the poor girl, Tieu