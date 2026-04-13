Nuove nomine nelle Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri

Domenica 12 aprile, in occasione della Domenica della Divina Misericordia, l'Arcivescovo Santo Marcianò ha comunicato ufficialmente le nomine dei nuovi Vicari Generali e Vicari Foranei per le Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri. Le nomine riguardano diverse figure che ricopriranno incarichi di rilievo all’interno delle rispettive diocesi. La comunicazione è stata resa pubblica attraverso un messaggio ufficiale dell’Arcivescovo.

Nella giornata di domenica 12 aprile, in occasione della Domenica della Divina Misericordia, l’Arcivescovo Santo Marcianò ha reso nota una comunicazione ufficiale con cui annuncia le nuove nomine dei Vicari Generali e dei Vicari Foranei per le Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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