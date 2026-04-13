Nuova Peugeot 2008 2027 | la terza generazione sta per arrivare

La terza generazione della Peugeot 2008 è in fase di sviluppo e dovrebbe essere presentata nel corso del 2027. Tuttavia, la vettura non entrerà subito in produzione o in vendita, ma sarà più un periodo di anticipazioni e prove iniziali. La presenza di questa nuova versione è prevista nel programma automobilistico, anche se il suo arrivo ufficiale sui concessionari è previsto più avanti nel tempo.

La nuova Peugeot 2008 (terza generazione) è già nei piani, ma nel 2027 non la vedremo ancora davvero su strada: sarà più un anno di “anteprima” che di vendita. Il crossover diventerà punto di riferimento nel segmento delle auto attorno ai 430 cm di lunghezza e di fascia media. Ecco cosa si sa (e cosa è probabile aspettarsi). Quando arriva davvero. Prime unità di pre-serie: fine 2027. Produzione e vendita: 2028 Quindi nel 2027 potremmo vedere concept, foto spia o presentazione, ma non concessionari pieni.. Sarà (quasi) tutta elettrica. La nuova generazione dovrebbe essere 100% elettrica o fortemente orientata all’elettrico. Basata sulla nuova piattaforma STLA Small di Stellantis, per una futura generazione di auto.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Peugeot 2008 2027: la terza generazione sta per arrivare Nuova Hyundai Kona 2027: info sulla terza generazioneEcco cosa sappiamo (e cosa si prevede) per la Hyundai Kona 2027 — ovvero la nuova generazione del popolare SUV compatto di Hyundai 1. Nuova Land Rover Freelander 2027: info sulla terza generazioneAl momento non esiste una “nuova Land Rover Freelander 2027” ufficialmente confermata nei dettagli completi, ma ci sono aggiornamenti chiari su come... La Nuova Peugeot 2008 2026 è UN’OPERA D’ARTE su 4 Ruote!