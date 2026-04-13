Nuova ambulanza e nuovo mezzo antincendio per la Misericordia di Bibbiena

La Misericordia di Bibbiena ha ricevuto una nuova ambulanza e un mezzo antincendio. L’evento si è svolto oggi e ha visto la partecipazione di rappresentanti locali. I mezzi sono stati consegnati ufficialmente durante una cerimonia presso la sede dell’associazione. La confraternita ha ringraziato le istituzioni e i volontari coinvolti per il supporto ricevuto. La consegna dei mezzi mira a rafforzare le attività di emergenza e soccorso sul territorio.

Arezzo, 13 aprile 2026 – La Misericordia di Bibbien a in festa. La storica confraternita casentinese ha inaugurato una nuova ambulanza e un nuovo mezzo antincendio che saranno posti al servizio della vallata per condurre con sempre maggior tempestività ed efficienza il proprio impegno su un duplice fronte: l’emergenza-urgenza e la tutela del territorio. La giornata ha registrato la presenza di istituzioni, enti, associazioni, forze dell’ordine, volontari e Misericordie dalla provincia e dalla regione, a testimonianza dell’importanza strategica dell’investimento per implementare il parco mezzi e del consolidamento di percorsi condivisi volti a potenziare l’operatività a beneficio dell’intera comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova ambulanza e nuovo mezzo antincendio per la Misericordia di Bibbiena La Misericordia di Bibbiena inaugura una nuova ambulanzaArezzo, 8 aprile 2026 – Una nuova ambulanza e un nuovo mezzo antincendio per la Misericordia di Bibbiena. La Misericordia investe sui servizi. Acquistata una nuova ambulanza per garantire risposte tempestiveUna nuova ambulanza e un nuovo mezzo antincendio per la Misericordia di Bibbiena.