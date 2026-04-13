NuVolA Alpini | tra successi per le Olimpiadi e il ricambio generazionale

Nell'assemblea dei Nu.Vol.A. Alpini tenutasi a Lavis sono stati esaminati i dodici mesi passati, caratterizzati dalla presenza sul territorio e dal supporto alle iniziative legate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Durante l'incontro si è parlato anche delle sfide legate al ricambio generazionale e dei risultati ottenuti nel corso dell'ultimo anno, con particolare attenzione alle attività di protezione civile e di presidio locale.

A Lavis si è riunita l’assemblea dei Nu.Vol.A. Alpini per analizzare i dodici mesi trascorsi dalla Protezione civile trentina, un periodo segnato dal presidio del territorio e dal supporto operativo durante le attività legate a Milano Cortina 2026. Il incontro ha messo in luce sia l’efficacia delle operazioni sul campo che la necessità di affrontare il tema della nuova generazione di volontari. Efficacia sul campo e presenza istituzionale. Il lavoro svolto dai corpi di soccorso in Val di Fiemme ha ricevuto il riconoscimento diretto di Maurizio Fugatti, che durante la seduta ha sottolineato la professionalità e la capacità d’azione dell’organizzazione ANA Trento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nu.Vol.A. Alpini: tra successi per le Olimpiadi e il ricambio generazionale Imprese, manca il ricambio generazionaleArezzo, 20 gennaio 2026 – Non sono le imprese a mancare, ma il ricambio generazionale. Dipendenti privati, il ricambio generazionale è ancora lontanoLa provincia pistoiese non sembra essere un territorio adatto per lavoratori dipendenti under 40 nel settore privato.