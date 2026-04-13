Durante la serata di ieri, 11 aprile, dodici militari della Compagnia di Codogno e le unità cinofile della Polizia Locale hanno effettuato un blitz nel territorio di Casalpusterlengo. Sono stati eseguiti circa 70 controlli, con il sequestro di alcune auto. L’operazione ha coinvolto diverse zone della città e si è protratta per diverse ore, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Dodici militari della Compagnia di Codogno, supportati dalle unità cinofile della Polizia Locale, hanno presidiato il territorio di Casalpusterlengo durante la serata di ieri, 11 aprile. L’operazione, programmata dalla Prefettura di Lodi, si è concentrata tra le ore 21:00 e le 03:00 del mattino, mirando a contrastare la criminalità diffusa e a garantire la sicurezza nelle zone più frequentate dai cittadini. Il dispositivo operativo ha impiegato sei equipaggi dell’Arma per monitorare i punti critici della città, con un specifico sulla zona della stazione ferroviaria e sulle aree dove si concentra la movida. Durante le ore di pattugliamento, le forze dell’ordine hanno effettuato identificazioni per un totale di 70 persone e sottoposto a verifica 40 veicoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di blitz a Casalpusterlengo: 70 controlli e auto sequestrate

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